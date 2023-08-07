"Впервые в Иркутске будут представлены работы молодых художников из новых регионов России. Мы увидим творчество людей, которые продолжают создавать художественные произведения, находясь вне привычного для большинства мирного течения жизни", — приводятся в сообщении слова министра культуры региона Олеси Полуниной.

В экспозицию "Без границ. Художники Донбасса" войдет свыше 40 работ (живопись и графика) 23 мастеров. По информации пресс-службы, художники — очевидцы военных действий в Луганске и Донецке: жители Горловки, Докучаевска, Енакиево, Макеевки, Свердловска, Северодонецка, Токмака и Харцызска.

"Все картины — это художественная фиксация повседневности и наблюдение за окружающим миром", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее работы художников из Донбасса были представлены в Москве, Саратове и Воронеже. Из Иркутска выставка отправится в Салехард.