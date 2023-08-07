Он отметил, что на Черном и Азовском морях, а также в степной зоне края открыты порядка 570 пляжей протяженностью 113 км. Добровольную классификацию прошли 114 пляжей, 76 из которых получили высшую оценку — "синий флаг".

"В регионе постарались учесть вкусы и желания всех категорий отдыхающих, повысить качество оказываемых услуг. В этом году благодаря открытию новых гостиниц и строительству корпусов уже действующих здравниц номерной фонд удалось увеличить более чем на одну тысячу номеров", — подчеркнул председатель.

По его словам, этим летом гостям доступны 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 260 тыс. номеров.

"Сегодня "звезды" имеют почти 3 тыс. средств размещения из 3479 подлежащих классификации. Высшая категория 4-5* присвоена 273 отелям", — сообщил Бурлачко.

Он напомнил, что Краснодарский край одним из первых в России ввел квалификацию гостиниц и иных средств размещения по звездам, что служит гарантом высокого уровня сервиса и перечня предлагаемых услуг.