"По предварительным данным, вечером 6 августа шесть человек, отдыхающих в одном из отелей городского округа Истра, пожаловались на ухудшение состояния здоровья после ужина. Два человека с признаками отравления госпитализированы в медицинское учреждение, ещё 4 оказана необходимая помощь на месте", — говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора отобрали необходимые пробы, добавили в ведомстве.

Следственный отдел по городе Истре ГСУ СК России по Московской области также организовал проверку по факту инцидента.

По данным ведомства, госпитализированным диагностировали гастроэнтероколит.

В министерстве здравоохранения региона "Интерфаксу" уточнили, что в результате происшествия два человека находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.