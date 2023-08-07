Полеты будут выполняться трижды в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на 50-местных лайнерах Bombardier CRJ-200.

"Выполнение регулярных рейсов в Казань стало возможным благодаря софинансированию из бюджетов Татарстана и Кировской области", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что об открытии прямых рейсов между Казанью и Кировом два региона договорились на условиях субсидирования полетов в равных долях.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро" на конец 2022 года, согласно ее отчетности, являлся Александр Яшин. Более свежих данных компания не публикует.