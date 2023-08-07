"По предварительным данным, 4 августа подросток совместно со своим товарищем самовольно покинул территорию детского лагеря в селе Умет Камышинского района Волгоградской области и отправился купаться на реку Иловля в необорудованном для купания месте. В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой и не вынырнул", — говорится в сообщении.

По данным СКР, тело мальчика было обнаружено 6 августа. Телесных повреждений нет, признаков криминального характера смерти не установлено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников детского лагеря.