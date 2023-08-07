"Канатные дороги работают в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

В частности, с 11:45 открыты канатные дороги Азау-Кругозор, Кругозор-Мир, Мир-Гарабаши

Ранее сообщалось, что горный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в понедельник остался без электричества и мобильной связи. Из-за отсутствия электроэнергии на курорте остановили работу канатных дорог.

В АО "Кавказ.РФ" агентству пояснили, что произошла аварийная ситуация на линии электропередачи.

Курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.