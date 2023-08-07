"Все больше гостей отдают предпочтение гостиницам уровня 3-5 звезд. Также растет популярность апартаментов. В Петербурге доля иностранных туристов все еще небольшая и составляет около 4% от общего турпотока", — написал он в телеграм-канале.

Пиотровский добавил, что в то же время география иностранных туристов расширяется: чаще стали приезжать гости из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран, которые сначала прибывают в Москву и решают посетить за одну поездку две столицы.

"Постепенно возвращаются и китайские туристы, но пока в составе мини-групп", — сообщил Пиотровский.

Как сообщалось, по итогам мая-июня загрузка петербургских гостиниц в среднем составила 72%.

За первую половину 2023 года Петербург посетило 4 млн туристов, что на 10% выше показателя прошлого года.