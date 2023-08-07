"За семь месяцев текущего года 1 млн 4 тыс. гостей посетили волгоградский регион — это на 10% больше аналогичного периода 2022 года. Самый большой наплыв туристов отмечался в майские праздники, когда регион посетили почти 190 тыс. путешественников", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет экономической политики и развития Волгоградской области, большой популярностью регион пользуется у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также регистрировались гости из Краснодарского края, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Нижегородской, Тамбовской, Орловской, Оренбургской, Челябинской и Кемеровской областей, Чувашии, Татарстана и Башкортостана.

Кроме того, за январь-июль 2023 года Волгоградскую область посетили иностранные туристы из Хорватии, Франции, Сирии, Армении и стран Африки.

Отмечается, что гостей региона традиционно интересует патриотический и событийный туризм. В частности, наиболее популярными стали февральские мероприятия, приуроченные к 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве.