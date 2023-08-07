"Легендарное место для Москвы и российского кинематографа — кинотеатр "Ударник" — ждёт комплексная реставрация. Работы планируем начать уже в этом году", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, оснастят современным оборудованием. В обновленном кинотеатре будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше планируется сделать террасу и смотровую площадку.

В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы уточняется, что согласно проекту комплексной реставрации кинотеатра, специалисты восстановят функцию открывания купола над залом, благодаря чему зрители смогут увидеть небо, как задумывалось в советские годы архитектором Борисом Иофаном.

Реставраторы предусмотрят раскрытие заложенных проемов на фасаде, сохранят куполообразные потолки на первом этаже кинотеатра, демонтируют позднее навесное оборудование, очистят поверхности фасадов от красочных слоев, удалят ремонтные штукатурные вставки, демонтируют бетонную облицовку цоколя, окна и двери. Кроме того, они отреставрируют терразитовую штукатурку главных фасадов, металлические балконные ограждения, восстановят штукатурную отделку дворового фасада.

Кинотеатр прекратил работу в 2010 году, уточняется в сообщении на сайте.

Кинотеатр "Ударник" открылся в ноябре 1931 года, в 1935 году в нем прошел первый Московский международный кинофестиваль. В советские годы кинотеатр стал главной фестивальной площадкой страны, местом проведения кинофестивалей, национальных недель кино, премьер, юбилеев и ретроспектив.