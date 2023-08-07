Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2,821 тыс. руб. Поездка из Москвы во Владимир — 1,399 руб. (156,5 км); от Владимира до Арзамаса — 1,422 тыс. руб. (259 км). Объезд Балашихи на легковом автомобиле будет стоить 130 руб. (Москва — Электроугли), маршрут от Москвы до ЦКАД — 389 руб., от Москвы до Орехово-Зуева — 585 руб. (65,5 км).

На М-12, как и на других платных участках, находящихся в доверительном управлении "Автодора", будет действовать программа лояльности, которая предполагает скидку в 15% от стоимости проезда при использовании транспондера T-pass.

"Автодор" также сообщает о новых условиях, вступающих в силу на ряде участков дорог в ведении госкомпании с 8 августа. Так для пользователей, которые часто ездят по обходу Ростова-на-Дону (1024-1091 км трассы М-4 "Дон") с транспондерами T-pass, с 8 августа вводятся абонементы на 15 и 40 поездок, на 90 дней.

Кроме того, с 8 августа 2023 года будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Нева".