"По прогнозам, волна уже завтра уменьшится, поэтому ребят доставят домой в целости и сохранности. Ориентировочно, судно будет у острова в первой половине дня вторника", — сообщило краевое министерство по делам ГО и ЧС.

Молодежный научно-образовательный слет на острове Аскольд закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям: ученые и краеведы, сообщили в ведомстве.

У ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня, топливных запасов хватит на неделю, есть два генератора.

Остров Аскольд расположен в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока.

В Приморье в последние несколько дней идут проливные дожди, прервано автодорожное сообщение с рядом населенных пунктов.