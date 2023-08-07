Бухарский музей-заповедник включает в себя 15 филиалов. В фондах и экспозициях Бухарского музея представлено свыше 130 тыс. экспонатов, освещающих более чем 2500-летнюю историко-материальную и духовную культуру Бухары.

По информации пресс-службы, взаимодействие с учреждениями культуры Тульской области закрепил и Российский этнографический музей.

"В ближайших планах — презентация выставки из собрания этнографического музея в Туле, которая познакомит с традициями, вооружением и доспехами разных народов России. Также планируем проводить взаимное обучение сотрудников", — сказала на церемонии директор Российского этнографического музея, председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина.

Соглашения подписаны в рамках конференции музейных деятелей России и Узбекистана, которая прошла в Туле при поддержке Министерства культуры РФ. В ней участвовало свыше 30 руководителей ведущих музеев двух стран.

В рамках конференции состоялось открытие выставки Государственного музея "Смоленская крепость", посвященная фортификационному наследию России и Узбекистана.

Кроме того, всё лето в атриуме Тульского кремля работает выставка "По следам великого шелкового пути", организованная Центром кинофестивалей и культурных программ.