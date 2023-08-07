Согласно сообщению, пассажиры, которые ранее приобрели билеты на отмененные рейсы, могут переоформить их на маршрут Ашхабад — Казань — Ашхабад. Отказавшимся от переоформления авиабилетов будет оформлен полный возврат денег без удержаний в соответствии с действующими правилами авиакомпании "Туркменистан". Возврат денежных средств осуществляется только в стране покупки билета.

Ранее на этой неделе появились сообщения со ссылкой на официальный сайт туркменского авиаперевозчика о том, что "в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов, начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад-Москва-Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад".