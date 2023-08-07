"В Хатангу прилетели около 70 добровольцев из разных городов России и ученые. Во время экспедиции волонтеры проведут уборку села, прилегающей территории и береговой линии реки, будут мониторить и собирать экологические и другие данные, разрабатывать рекомендации по развитию туристических маршрутов", — говорится в сообщении.

По словам председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко, к 2026 году, когда Хатанга будет отмечать 400-летний юбилей, село станет "туристическими воротами на Северный полюс".

"Для этого уже обновлена аэропортовая инфраструктура Хатанги, модернизирована гостиница. Наша экспедиция поможет навести порядок, помочь в очистке от техногенного загрязнения, накопленного с середины прошлого века", — отметил Спириденко.

Уточняется, что, предположительно, результатом проекта также станет создание нового движения РГО "Доброволец Арктики", из числа участников которого в дальнейшем будут оперативно формироваться экологические отряды для организации работ на всей территории Арктической зоны России.

"Первый этап экспедиции пройдет в Хатанге до середины августа 2023 года, следующий запланирован на 2024 год", — добавили в пресс-службе.