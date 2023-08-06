"Предварительно известно, что автомобиль "Toyota Corolla Ceres" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, следовавшим из Горно-Алтайска в Усть-Коксу. По предварительным данным травмы различной степени тяжести получили 9 человек. Одна из пострадавших экстренно госпитализирована в республиканскую больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП пострадали туристы. В свою очередь пресс-служба прокуратуры республики уточняет, что ДТП произошло между 580 км и 581 км трассы Р-256 "Чуйский тракт" на территории Онгудайского района.

"По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, который в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения. В результате пассажиры получили повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В конце июля на Алтае произошло два ЧП с туристами. 25 июля аварию потерпел грузовик — погиб один и пострадали 12 человек. 27 июля потерпел крушение вертолет Ми-8 — погибли шесть человек, несколько получили травмы.