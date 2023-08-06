"В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры", — сообщает пресс-служба правительства.

"Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния", — отмечается в сообщении.

Оператором реестра определено Министерство культуры. Постановление подготовлено в рамках реализации норм Федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации", который был принят в октябре 2022 года.