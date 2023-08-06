"Сейчас у нас заканчивается реконструкция ВПП в Певеке, там буквально через 15 дней заканчиваются бетонные работы. Еще пару месяцев понадобится на отделку инфраструктуры, и у нас будет полноценно действующий аэропорт, на котором смогут совершать посадку Boeing-777. То есть у нас будет второй полноценный аэропорт, который позволит принимать рейсы со всей России", — рассказал он.

Как отметил Кузнецов, наличие второго аэропорта должно привлечь больше туристов на Чукотку из разных регионов, но по-прежнему сохраняется проблема нехватки номерного фонда.

"При поддержке министерства развития Дальнего Востока и Арктики почти построена гостиница в Певеке на 40 номеров. Хорошая гостиница, которая удовлетворит туристов. Строительство находится в заключительной стадии, и я надеюсь, что в этом году мы введем ее в эксплуатацию", — сказал он.

Врио губернатора добавил, что в 2024 году начнется строительство еще одной гостиницы на 40 мест возле аэропорта Анадыря (Угольные копи).

"В следующем году мы заключаем соглашение с инвесторами. Строительство займет около двух лет, потому что пока у нас не начал круглогодично работать Северный морской путь, а большую часть материалов мы завозим", — пояснил Кузнецов.

Певек — поселок с населением 4,2 тыс. человек и порт на Северном морском пути.