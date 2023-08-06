"Мы очень сильно провалились из-за пандемии коронавируса в 2020 году, турпоток медленно восстанавливается. В 2022 году мы вышли на 25 тыс. гостей. По итогу 2023 года будет 27 тыс. туристов. Тут важно понимать, что туристы не поедут без нормальной инфраструктуры – гостиниц, в том числе и глэмпингов. В 2024 году хотелось бы увидеть 30 тыс. туристов", — сказал он журналистам.

Как отметил Кузнецов, на Чукотке наиболее интересен природный, индустриальный туризм. "У нас есть интересные заповедники – остров Врангеля со своей экосистемой, с белыми медведями. Национальный парк "Берингия", там проходит миграция китов, много птиц. Поселок Эгвекинот, где находятся точки пересечения западного и восточного полушария, и ворота в Арктику. На севере Певек – это скорее индустриальная территория, которая будет активно расширяться", — рассказал он.

В рамках новой концепции развития туризма на Чукотке разрабатывают карту турмаршрутов, для которых планируется увеличить число внутренних перелетов.

"У нас очень мало дорог, и в отдельные пункты можно попасть только самолетами. Глубина планирования рейсов сейчас — 30 дней. Мы достигли соглашения с «ЧукотАвиа» о принципиально других условиях этих рейсов, будет больше глубина планирования. Также мы работаем над тем, чтобы рейсов было больше", — пояснил Кузнецов.

По его словам, на Чукотке большие перспективы и у круизного туризма. "У нас планируется несколько рейсов в Эгвекинот, Лорино, к острову Врангеля. Нужно готовить к этому инфраструктуру", — сказал врио губернатора.

Как отметил глава круизного направления компании Vasta Discovery Дмитрий Данилов, на сегодняшний день загрузка лайнеров на ближайшие даты составляет почти 100%. Круизы выполняет научно-исследовательское судно "Профессор Хромов", построенное в Финляндии в 1982 году и прошедшее реновацию в 2019. В прошлом году компания организовала 5 круизов, в этом – 13.

В следующем году компания планирует ставить круизы на Курилы и в Певек, до острова Врангеля. А также рассчитывают организовать два круиза по Северному морскому пути.

Чукотский автономный округ расположен на Чукотском полуострове, самой крайней северо-восточной точке Евразии. Омывается Чукотским морем и Беринговым проливом, который отделяет его от американского штата Аляска.