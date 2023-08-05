По словам Решетникова, средства будут выделены в рамках решения президента о дополнительном финансировании программы развития регионального туризма.

"Туризм сегодня — один из драйверов роста экономики региона. Красноярский край становится одним из центров притяжения туристов в Сибирском федеральном округе. Сегодня убедился: есть потенциал для укрепления позиций в круизном туризме", — цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития, посетившего Красноярск с рабочей поездкой.

Как в свою очередь отметил врио губернатора Михаил Котюков, развитие туризма — это дополнительный импульс в развитии экономики, поскольку создание одного рабочего места в этой сфере влечет за собой появление до пяти рабочих мест в смежных отраслях. Это позволит создавать новые курсы для развития экономики, особенно в отдаленных от краевой столицы территориях.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в России, что позволит создать 470 подобных проектов. Ранее Минэкономразвития заявило о выделении 8 млрд рублей в 2023-2024 году на субсидирование модульных гостиниц, ее получат более 200 объектов.