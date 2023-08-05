В отеле пояснили, что в общей сложности в 2023 году российские дети отдыхали в лагере 50 дней, заезды проходили каждые две недели.

«Сначала оплата проходила небольшими траншами от $300 до 700, но потом компания начала накапливать долг. На данный момент он составляет $75 тыс. Мы небольшой отель и для нас это очень существенные средства. Мы понимаем, что отдыхающие – дети. Поэтому постарались сделать все, чтобы на них эта ситуация отразилась минимальным образом. Мы считаем себя и родителей пострадавшими сторонами и намерены обращаться в правоохранительные органы Турции», – сообщил представитель отеля.

В АТОР также отмечают, что вопреки заверениям организатора лагеря «Колибри» о том, что детям будут приобретены обратные билеты на 5 августа в Россию, родители покупают билеты за свой счет. Трансфер в аэропорт также оплачивают родители.

Как сообщалось, более 50 российских детей 2 августа были выселены из лагеря «Колибри» в Турции до окончания действия путевок. Ночь они провели на улице, а затем их заселили в другой отель и пообещали 5 августа отправить в России.

Организатор лагеря заявил «Интерфаксу», что дети заехали в отель 19 июля и должны были выехать 9 августа, но их перевели в другой отель из-за овербукинга. Он пообещал, что 5 августа для них будет организован вылет в Россию. В Российском союзе туриндустрии считают, что по причине овербукинга детей не могли выселить во внеурочное время.

В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о выселении из турецкого лагеря детей из России и попросили родителей обращаться в территориальные управления службы для составления претензий.

На своем сайте детский лагерь «Колибри» заявляет, что организует лагеря различного профиля в Турции. В едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Минэкономразвития, компания не состоит. В РСТ отметили, что у организатора лагеря компании «Колибри Тур» и до этого возникали проблемы с качеством обслуживания детей в Турции. По информации союза, она предлагала заниженные цены на путевки в лагеря.