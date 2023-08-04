«Были определенные проблемы с качеством обслуживания детских групп в Турции. Из-за этого некоторые компании перестали с ним работать. Такой подход к делу вредит самой идее детских туров за рубеж, которые организуют туроператоры, состоящие в едином федеральном реестре", — цитирует ее пресс-служба РСТ.

В пятницу в СМИ появилась информация, что около 90 детей, отдыхающих в детском лагере в Турции, выселили из отеля из-за того, что его не оплатил российский туроператор. Организатор лагеря сообщил «Интерфаксу», что это произошло из-за овербукинга. По его словам, по той же причине дети улетят из Турции 5 августа вместо 9, как планировалось. Он также уточнил число детей – по его словам, их 54.

«Выселение детей не может быть связано с овербукингом, турецкие отели и партнеры очень корректны и, если бывает овербукинг, предупреждают заранее. Тем более выселение детей ночью – это неправомерно, так как расчётный час в 12.00, соответственно выселение может быть только утром», — пояснила Иванова.

По мнению эксперта, предлагаемые «Колибри» цены на детский отдых сильно занижены и не соответствуют средним по рынку. Стоимость детских программ в Турции от туроператоров, которые находятся в едином федеральном реестре, на 2 недели стоит минимум вдвое дороже – от 1100-1300 евро + авиабилет 560-600 евро. По таким ценам добросовестные туроператоры заключали договоры на 2023 год.

Руководитель Правового комитета РСТ Георгий Мохов видит причины случившегося в проблеме контроля за оказанием туристических услуг, в том числе, в сфере детского туризма.

«Считается, что потребитель должен сам заглянуть в федеральный реестр туроператоров, найти компанию, которая продает ему тур. Но на деле практически никто из них так не делает. В первую очередь, людей интересует цена, удобные сроки, интересная программа, и их трудно в этом винить. Нельзя перекладывать на граждан обязанность госорганов осуществлять надзор и контроль. Но о нем вспоминают только тогда, когда происходит что-то серьезное, не дай бог, с трагическими последствиями. Все остальное время это – неподконтрольная сфера. Во всех социальных сетях тысячи предложений об организации туров куда угодно и кем угодно. Объемы их реализации уже давно в разы превысили объемы законопослушных туроператоров», — сказал он.

В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о выселении из турецкого лагеря детей из России и попросили родителей обращаться в территориальные управления службы для составления претензий к туроператору.

На своем сайте детский лагерь «Колибри» заявляет, что организует лагеря различного профиля в Турции. В едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Минэкономразвития, компания не состоит.