"Роспотребнадзор взял ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль", — сказали журналистам в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что служба призывает родителей пострадавших несовершеннолетних обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что около 90 детей выселили из лагеря в Турции из-за того, что российский туроператор якобы не оплатил для них отель.