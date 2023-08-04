«Никого из лагеря не выселяли. Дети находятся на экскурсии и сейчас возвращаются в отель. Выезд в Москву планировался 9 августа, а мы возвращаемся досрочно 5 августа, так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга, у них стоп-сейл», — сказал он.

СМИ сообщили в пятницу, что около 90 детей в ночь на 2 августа выселили из отеля Batont Garden Resort в курортном местечке Гейнюк в Кемере, потому что российский туроператор, у которого были приобретены путевки, не оплатил отель. По информации родителей, ночь дети провели в парке, а в другой отель они заселились только на следующий дней.

Отвечая на вопрос портала «Интерфакс-Туризм», будут ли родителям возвращены деньги за оставшиеся и неиспользованные дни отдыха, Мартин ответил утвердительно. «Будем возвращать обязательно», — сказал он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на родителей детей в пятницу сообщили, что отдых организовывал не туроператор, а индивидуальный предприниматель. У родителей не было ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни документов, подтверждающих организацию отдыха. Билеты они получили в один конец.

Судя по информации на сайте лагеря, он предлагает в Турции детские и молодежные, а также спортивные смены по фиксированным датам. Путевка в лагерь стоит от 83,5 тыс. на 15 дней и 96,5 на 22. В стоимость входит авиаперелет из Москвы, 3-4 местное проживание, питание «все включено», анимация, клуб английского языка.

На сайте агрегатора детских лагерей Incamp.ru сообщается, что организатор лагеря «Колибри» в Турции ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по оплате оказанных ему услуг перед ООО "Инкэмп.ру".