Откроет фестиваль театральное представление, а также проезд всадников с борзыми собаками.

"Гости мероприятия смогут пострелять из лука и арбалета, попробовать блюда из дичи и посетить тематические охотничьи выставки. Также на территории фестиваля будут проходить различные мастер-классы", — говорится в сообщении.

Организатором фестиваля выступает министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса) и здания конца XVIII — начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде.