Курс китайского юаня вырос на 12,9 копейки — до 13,25 руб., в последний раз юань находился на этом уровне 6 апреля 2022 года.
Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль ускорил темпы снижения к евро в ходе дневных торгов пятницы на фоне роста котировок этой валюты в паре с долларом на рынке Forex после публикации данных по рынку труда США за июль, которые оказались хуже прогнозов.
Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал такой же рост.
Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее.
Безработица в США в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце, по данным Минтруда. Аналитики не ожидали изменения показателя.