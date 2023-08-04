Курс евро составил 105,02 руб./EUR1 в 16:16 МСК, что на 1,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 95,29 руб./$1, подорожав на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,1 копейки — до 99,67 руб.

Курс китайского юаня вырос на 12,9 копейки — до 13,25 руб., в последний раз юань находился на этом уровне 6 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль ускорил темпы снижения к евро в ходе дневных торгов пятницы на фоне роста котировок этой валюты в паре с долларом на рынке Forex после публикации данных по рынку труда США за июль, которые оказались хуже прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал такой же рост.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее.

Безработица в США в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце, по данным Минтруда. Аналитики не ожидали изменения показателя.