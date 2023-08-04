"На смену сегодняшнему циклону приходит другой, который уже в воскресенье начнет определять погоду в нашем регионе и принесет в дальнейшем к Санкт-Петербургу тропический воздух", — написал синоптик в телеграм-канале.

Так, согласно прогнозам, днем в субботу воздух прогреется до плюс 23 — плюс 26 градусов, в воскресенье столбики термометров приблизятся к плюс 30, а в понедельник может быть до плюс 31 — плюс 33.

При этом утром 5 августа в Ленинградской области возможны осадки, местами грозы. Днем дожди прекратятся, атмосферное давление повысится.

Колесов отметил, что жара быстро прекратится. В начале следующей недели, как ожидается, над регионом пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и шквалистый ветер.