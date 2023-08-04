"Впервые он будет продолжаться два дня — 26 и 27 августа", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля, в котором поучаствуют ведущие рестораторы региона, гостям предложат культурную программу.

"Все, кто играет на струнных, ударных, духовых, клавишных инструментах, умеет или просто хочет петь, смогут принять участие в музыкальном шоу и совместно исполнить популярные хиты разных лет. Организаторы планируют провести с участниками предварительные занятия и репетиции", — отмечается в пресс-релизе.

В ходе фестиваля также обустроят аллею фитнес-клубов, где гости получат консультацию профессиональных тренеров и подобрать себе зал на новый сезон. На аллее пройдет марафон тренировок, будет работать спортивная ярмарка, где гости попробуют себя в разных спортивных играх.

Юные участники пикника могут познакомиться с детскими российскими брендами одежды. Организаторы готовят площадку с подиумом для модных показов.

"Пир на Волге" традиционно пройдет на Стрелке в центре города.