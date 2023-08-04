"На заседании городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об утверждении схемы дислокации дорожных знаков, запрещающих передвижение СИМ на 23 участках курорта", — подчеркивает пресс-служба.

В местах массового движения людей установлены знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

"Инспекторы ГИБДД проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. Задержано 15 лиц, использующих средства индивидуальной мобильности. Три пользователя привлечены к административной ответственности за выявленные нарушения", — отмечается в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в Сочи формируется список территорий, где дополнительно планируется ввести ограничения для передвижения на средствах индивидуальной мобильности, в частности на электросамокатах. Будут учтены пожелания граждан, а также опыт других муниципалитетов по регулированию использования СИМ в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году были внесены поправки в правила дорожного движения. Пользователи средств индивидуальной мобильности — самокаты, гироскутеры, сигвеи — стали полноценными участниками дорожного движения.