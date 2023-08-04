"По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока не известно. Информация будет опубликована позднее", — сообщили в телеграм-канале музея.

В музее уточнили, что посетители, чей визит в музей сегодня еще не состоялся или "был прерван эвакуацией", смогут в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета. Перенос посещения на другую дату не предусмотрен.

Ранее в СМИ появились сообщения об эвакуации посетителей из Пушкинского музея.