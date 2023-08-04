"Проект включает создание 22 гостевых домов, зону отдыха, фермерский ресторан, лодочную станцию. Запланировано создание 24 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Также на территории округа предполагается построить утиную ферму.

Кроме того, на территории Осташковского городского округа запланировано создание комплекса делового и образовательного значения для проведения мероприятий различного уровня, а также создание базы отдыха, рекреационного комплекса, агротуристического сельскохозяйственного комплекса.