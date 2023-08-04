Ведомство поясняет, что речь идет о машинах, припаркованных возле рек и озер, куда массово съезжаются на отдых в жаркие дни.

"Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем", — говорится в сообщении.

При этом в автоинспекции отмечают, что с органами местного самоуправления и собственниками объектов массового отдыха "прорабатываются вопросы возможности расширения территорий парковок".

"Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ГИБДД приближены к местам массового отдыха граждан", — отмечается в сообщении.