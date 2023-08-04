С 11:00 до 17:00 гостей ждут квесты, лекции, спортивные занятия и эстафеты.

"Ждем как жителей, так и гостей города, среди которых все больше тех, кто приезжает в наш город с детьми. Это хорошо: мы целенаправленно работали над увеличением числа семейных путешественников, ведь это является залогом устойчивого развития туризма", — цитирует пресс-служба главу комитета Сергея Корнеева.

В парке будет организована зона детского творчества с территорией для подвижных игр и полосой препятствий, мастер-классы по рукоделию и декоративно-прикладному искусству.

Вход на мероприятие свободный, однако требует предварительной регистрации.

Уточняется, что по итогам 2022 года семьи с детьми составили более половины отечественного турпотока в Петербург. Значительно выросла и доля путешествующей молодежи.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появился специальный детский путеводитель для туристов, его уже получили более полумиллиона семей.