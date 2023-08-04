"Фестивальными площадками станут Ярославово дворище, Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы", уличный театр "Садко", а также залы филармонии и Центра музыкальных древностей", — говорится в сообщении.

На "Словише" ждут историков, археологов, музыкантов, танцоров и реконструкторов из 20 регионов России. Новгородцы и гости фестиваля станут участниками конференции "От "Словиши" до электрогуслей". В историческом центре города развернутся ремесленные ряды.

Организаторы фестиваля предусмотрели большую концертную программу. Фольклорные коллективы продемонстрируют звучание традиционных для своих регионов инструментов. Они научат новгородцев и туристов народным танцам.

Фестиваль "Словиша" посвящен памяти известного российского реставратора и создателя уникального Новгородского центра музыкальных древностей Владимира Поветкина. Акция проводится с 2017 года.

Символом фестиваля стали гусли с резной надписью "Словиша", найденные археологами в 1975 году на раскопках в Великом Новгороде в культурном слое XI века.