При этом в июле пассажиропоток составил 295,26 тыс. пассажиров (рост на 7,4% по сравнению с июлем 2022 года). На внутрироссийских воздушных линиях пассажиропоток в июле вырос на 3,3%, до 264,235 тыс. человек, на международных — в 1,7 раза, до 29,754 тыс. человек (остальные пассажиры — транзитные).

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. Из аэропорта выполняются в настоящее время полеты по 33 внутрироссийским и 14 международным направлениям.