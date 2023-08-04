«Первая группа китайских туристов уже оформляется. Она набрана туроператором из Сианя, состоит из 23 туристов и прибудет в Санкт-Петербург на следующей неделе. На этой группе тестируется функционирование механизма группового безвиза, в частности, регистрация группы, взаимодействие со страховой компанией. Как ожидается, после нее будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами», — цитирует пресс-служба представителя РСТ в Китае Александра Фолько.

Он добавил, что запуск и отладка механизма безвизового группового обмена после долгого перерыва может потребовать нескольких месяцев.

«Так что в полную силу на него можно рассчитывать уже в будущем сезоне. В китайском турбизнесе за время пандемии произошли серьезные изменения, многие компании ушли из бизнеса. Многие возвращаются, но процесс этот медленный. В списки допущенных к работе в рамках безвиза вошли 200 компаний вместо прежних 600. Скорее всего, поток из Китая в РФ в ближайшее время не достигнет прежних объемов в 2 млн туристов. Но даже если будет 300-500 тыс. человек, как в 2014 году, это будет очень неплохой результат», — считает представитель РСТ в КНР.

По его словам, в Китае – большой отложенный спрос на поездки в Россию, так как предполагалось, что они возобновятся гораздо раньше.

«В феврале, когда официально возобновился групповой туризм, китайские турфирмы сообщали о большом количестве звонков от желающих, но так как ситуация не менялась, туристы начали переориентироваться на другие страны. Китайские туристы сейчас активно путешествуют, в основном, в соседние страны и по самому Китаю. Наблюдается резкий скачок спроса, одновременно подскочили цены. Так, размещение в отелях внутри страны подорожало практически в четыре раза, по сравнению с допандемийным уровнем. При этом все занято. Люди соскучились по путешествиям», — пояснил эксперт.

Директор компании «Катюша» (Владивосток) Дмитрий Павлов сообщил, что после запуска электронных виз в Россию 1 августа китайские туристы, которые прежде ехали по деловым визам, стали оформлять электронные.

«Знаю, что в китайских компаниях участились запросы на оформление электронной визы, которую местные туроператоры предлагают в пакете с туром, например, во Владивосток. Это и быстрее, и гораздо дешевле. Деловая виза стоила не менее $200 на человека, а электронная – $40. Во Владивостоке вижу немало китайских туристов. Например, в нашем Музее трепанга ежедневно бывает не менее двух китайских тургрупп», — цитирует его пресс-служба РСТ.

Минэкономразвития объявило о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых групповых турпоездках между РФ и КНР. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашения было приостановлено из-за пандемии и возобновилось 20 февраля 2023 года. Также 1 августа МИД запустил платформу для оформления электронных виз в РФ. Право на это имеют граждане 55 стран, включая КНР.

До пандемии Китай был для России рынком въездного туризма №1. В 2019 году в страну приехало порядка 2 млн туристов из КНР, в том числе 1,2 млн – в рамках безвизовых групповых обменов. При этом общее число иностранных туристов составило 5 млн.