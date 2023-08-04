«Первая после пандемии коронавируса организованная группа туристов из Гонконга прибыла в Россию, в программе тура – посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Группа прибыла стыковочным рейсом через материковый Китай. Согласно действующему межправительственному соглашению виза для граждан Гонконга при посещении России сроком до 14 дней не требуется, как и для россиян при посещении САР», — рассказала PR-директор компании Дарья Домостроева.

Она добавили, что туристы осматривают классические экскурсионные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга: Музеи Московского Кремля, Музей космонавтики на ВДНХ, Эрмитаж, Петергоф и т.д.

«В допандемийные годы туризм в Россию из Гонконга был круглогодичным, а по объему турпотока Гонконг занимал второе место среди всех въездных рынков после материкового Китая. Мы очень рады начавшемуся восстановления турпотока. До конца сентября ожидаем из Гонконга еще шесть групп», — подчеркнула представитель «Интуриста».

По данным компании, как правило обеспеченные туристы из Гонконга предпочитают размещение в отелях 4-5* и заказывают посещение большого количества культурных объектов, включая музеи, театры, цирковые представления.