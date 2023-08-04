Центром празднования в этом году выбран Тосно.

Одним из самых ярких событий дня станет шествие делегаций предприятий города, социальных и детских учреждений. Оно будет посвящено Году педагога и наставника (тема 2023-го на федеральном уровне) и Году команды знаний (тема на региональном уровне): делегации представят историю, достижения и планы развития в формате школьного урока по одному из предметов, говорится в сообщении.

Также для жителей и гостей развернут несколько тематических площадок. В их числе — ежегодный гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса".

Посетители смогут попробовать блюда коренных народов Ленинградской области и познакомиться с брендами региона: ладожской корюшкой, петровской ухой, карельской калиткой, копорским иван-чаем, фермерскими сырами, выборгским кренделем, ленинградским мёдом и т.д.

Профессиональные повара проведут для гостей фестиваля мастер-классы и научат готовить ижорские щи с овощами, пироги с грибами, десерт "Лакомство ижор", смузи из манной каши с лесными ягодами, а также зеленый коктейль на основе традиционных рецептов коренных народов Ленинградской области.

Для маленьких посетителей будет организована детская интерактивная зона с аттракционами, детскими мастер-классами по рисованию.

Кроме того, в Тосно будут работать ярмарка "Город мастеров", площадки с музыкальной, спортивной, детской и творческой программами.

Завершат праздничный день концерт с участием хора Турецкого и группы "Иванушки International", а также фейерверк, отмечает пресс-служба.