В путеводителе собраны собраны все точки притяжения для детей в городе, уточнил он. Распространять гиды начали с Москвы и Московской области, так как каждый третий отечественный турист приезжает в Петербург из этих регионов.

"В общей сложности буклеты получили полмиллиона семей с детьми", — написал Пиотровский в телеграм-канале.

Информация в буклете подается в простой, игровой форме. С юными путешественниками беседует персонаж по имени Капелька, она рассказывает о музеях и других местах, которые стоит посетить детям, а также предлагает выполнить задания, например, проложить маршрут или решить головоломку.

"По данным известного сервиса бронирований, Петербург вошел в десятку самых популярных направлений для семейных поездок в августе. В этом списке он единственный некурортный город", — добавил Пиотровский.

Как сообщалось, весной 2023 года Петербург вошел также в тройку популярных направлений как для одиночных, так и для семейных путешествий.