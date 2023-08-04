"С 12 по 19 августа на набережной перед киноконцертным театром "Космос" пройдет фестиваль, объединяющий в себе лучшие традиции "Венского фестиваля музыкальных фильмов", который много лет проходил в столице Урала, и театрального фестиваля", — говорится в сообщении.

За восемь дней жителям города бесплатно покажут десять спектаклей частного универсального театра "Theatrum", столько же музыкальных фильмов, а также шесть живых музыкальных концертов.

На открытии выступит музыкант и композитор Илья Бешевли, который будет играть на рояле Fazioli, одном из самых дорогих в мире, в сопровождении струнного квинтета.

Ранее в Екатеринбурге более 10 лет проводился Венский фестиваль музыкальных фильмов. Весной 2022 года его отменили.