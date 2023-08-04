"По состоянию на 1 июня 2023 года объем доходов от уплаты курортного сбора в краевой бюджет составил почти 211 млн рублей. Всего в текущем году на Кубани планируется собрать 605 млн рублей. В ходе обсуждения данного вопроса на состоявшемся в конце мая планерном совещании парламентарии порекомендовали министерству курортов региона рассмотреть возможность расширения территории проведения эксперимента", — говорится в сообщении.

В свою очередь председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что благодаря курортному сбору удается обустраивать общественные пространства и другие объекты.

"Считаю, что текущая ситуация — это время для еще более активного развития и укрепления нашего внутреннего туризма, повышения качества и уровня сервиса на курортах Краснодарского края. И чем шире география эксперимента, тем больше средств будет собираться, тем лучше курортные территории Кубани будут выглядеть", — приводятся в сообщении слова Бурлачко.

Уточняется, что по итогам 2022 года от уплаты курортного сбора в бюджет Кубани поступило около 747 млн рублей. Из них свыше 714 млн успешно освоены муниципальными образованиями — участниками эксперимента.

По информации председателя парламента, на эти деньги в Сочи были благоустроены сквер им. Бестужева-Марлинского и парк им. Фрунзе, в Геленджике отремонтирован светомузыкальный фонтан, в Джубге благоустроен парк, несколько новых арт-объектов установлено в Горячем Ключе. В других курортных территориях озеленили общественные пространства, обновили тротуарную плитку, провели освещение, установили лавочки, урны, ограждения, скульптуры и памятные знаки.