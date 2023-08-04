"По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени с 13:00 до 17:00, 5, 6 и 7 августа 2023 года местами по краю ожидается сильная жара до +42°С", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Отмечается, что из-за жары существует вероятность возникновения ЧС не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна.

Также есть риск отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Также ЧС могут быть связаны с повреждением сельскохозяйственных угодий, обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения.