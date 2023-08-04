По его словам, художникам предстоит нарисовать на стене семиэтажного дома сибирский ковер.

"Они приступили к созданию арт-объекта и уже сделали разметку на стене, высота которой составила более 24 метров", — подчеркнул Кухарук.

Он также добавил, что настенный рисунок тюменского ковра будет "органично вписан в гостевую улицу" города.

Традиционный тюменский (сибирский) ковер является официально закрепленным народным промыслом в Тюменской области. В 2014 году тюменские ковровщицы из шерстяных ниток выткали репродукцию картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка". Картина была выбрана не случайно — именно на ней художник изобразил знаменитый тюменский ковер. Размер картины-ковра — 4 метра на 2,5 метра, над его созданием шесть мастериц-ковровщиц из Ишима работали восемь месяцев. Все оттенки цветов шерстяных ниток получены при помощи натуральных красителей, в основном это различные травы и цветы.