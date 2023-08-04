Метеорологи также предупреждают об обильных осадках, грозах и сильных ветрах в этом районе, а власти призвали жителей провинции оставаться дома.

Ливни уже привели к подтоплениям в административном центре провинции Харбине. Синоптики предупреждают, что к субботе уровень воды в реке Ялуцзян может достигнуть критической отметки.

Также существует высокий риск выхода из берегов горных рек, наводнений в городах и сельской местности, затопления возделываемых земель.

Метеослужбы прогнозируют, что позднее сильные дожди пройдут в автономном районе Внутренняя Монголии, частично в провинциях Гирин и Ляонин.

Ранее стало известно, что на севере Китая в результате вызванных проливными дождями наводнений погибли не менее 20 человек. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, 45 тыс. жителей столицы серьезно пострадали, 127 тыс. были эвакуированы.

Отмечается, что уровень осадков был самым высоким в Пекине за последние 15 лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник потребовал активизировать поиск пропавших, организовать спасательные работы и помощь пострадавшим от стихии, обеспечить оказание медпомощи раненым.

На предотвращение наводнений и ликвидацию последствий стихийных бедствий в городах Пекин, Тяньцзинь и провинции Хэбэй выделено 110 млн юаней ($15,43 млн).