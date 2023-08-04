"В ущелье, где находится Шови, в течение последних дней шли непрерывные ливни. К этому добавилось интенсивное таяние двух близлежащих на Кавказском хребте ледников. Эти два явления вызвали активизацию оползневых процессов", — сказал Гаприндашвили, осмотревший вместе с коллегами место стихийного бедствия.

Он сообщил, что, по оценкам геологов, в движение пришли более пяти миллионов кубометров твердой массы.

"Подобного стихийного бедствия в Западной Грузии не было, если не считать произошедшего в 1991 году землетрясения в регионе Рача. Могу с уверенность сказать, что повторения катастрофы подобного масштаба уже не будет", — сказал геолог.

По информации МВД на месте стихии к этому часу найдены два тела, продолжаются поиски еще 35 человек.