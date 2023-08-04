Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Сотрудники администрации Геленджика совместно с правоохранительными органами обнаружили на смотровой площадке в популярном туристическом месте молодых людей, которые предлагали сделать фото предположительно с двумя орланами и ястребом. Мало того, что люди занимались нелегальным предпринимательством, они удерживали птиц, занесенных в Красную книгу», — говорится в сообщении.

В настоящий момент животные изъяты и направлены на восстановление в зоопарк.

В отношении правонарушителей ведется разбирательство. Молодым людям грозит ответственность, вплоть до уголовной.