"Мы открыты для посещения с 4 августа в обычном режиме. Была проведена большая работа. Благодаря поддержке коллег, волонтеров, друзей мы смогли расчистить территорию", — говорится в сообщении.

Представители зоопарка уточняют, что несмотря на открытие, необходимо восстановить еще некоторые объекты, а также подготовиться к зиме.

Как сообщалось, в конце июля сильный ураган обрушился на зоопарк. Многие заборы были повреждены, либо упали. Некоторые деревья вырваны с корнем, а строительный мусор попал в вольеры к животным.

Территорию для посещения пришлось временно закрыть, чтобы устранить последствия.

Помощь зоопарку оказали волонтеры, представители Минэкологии и различных предприятий.