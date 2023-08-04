Глава региона рассказал, что на этой неделе принял участие в совещаниях, которые провёл помощник президента РФ, руководитель рабочей группы по созданию в Твери культурно-исторического кластера "Речной" Владимир Мединский.

"Было принято несколько ключевых решений. По кластеру "Речной" — это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий — 2024 год", — сказал Руденя.

Кроме того, по словам губернатора, запланирована реализация проекта во восстановлению Отроч монастыря в Твери. "Это создание историко-туристической зоны", — отметил он.

По его словам, в настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершён.

"Проведено обследование здания Речного вокзала с применением современного оборудования. На основе архивных документов сформированы границы кластера, проведены предварительные изыскания и зонирование территории", — добавил Руденя.

Ранее работы по восстановлению в первозданном виде здания Речного вокзала в Твери планировалось начать в 2022 году.

Отроч монастырь основан в середине XIII века. В 1531 году сюда был сослан преподобный Максим Грек, который провел в его стенах 20 лет, написав здесь многочисленные богословские труды. Сюда же после своего изгнания с московской кафедры был сослан митрополит Филипп, здесь он принял мученическую кончину, будучи задушен Малютой Скуратовым. В ноябре 1918 года обитель закрыли, а в 1930-е все его постройки, кроме Успенского собора, были снесены.