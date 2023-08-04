"В рамках передвижного выставочного проекта представлены наиболее известные объекты — крепости, кремли, замки, остроги, укрепления иных видов. Архивные и современные фотографии позволяют представить все многообразие наследия оборонительного зодчества", — говорится в сообщении.

На выставке крупнейшая кирпичная крепость мира — Смоленская крепостная стена соседствует с хивинской цитаделью Ичан-кала, бастионная крепость-звезда, построенная в Ташкенте — с древними каменными укреплениями Дербента.

"Выставочный проект призван подчеркнуть сходства и различия в культуре наших стран через обращение к наследию оборонительной архитектуры. Благодаря созданию единой хронологической последовательности перед посетителями выставки выстраивается единая история фортификационного искусства России и Узбекистана", — отметили в пресс-службе.

Выставка открылась в рамках форума музейных работников России и Узбекистана и будет работать в атриуме Тульского кремля в течение двух недель.