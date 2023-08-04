"В разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", — сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций: 13 — на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и 10 — на внутренних водоемах.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до почти 100 человек", — пояснил он.

Бирюков подчеркнул, что спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Заммэра призвал москвичей в жару быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.