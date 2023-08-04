Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области, мероприятия пройдут на территории Истринской сыроварни в деревне Дубровское.

В фестивале примут участие более 350 фермеров и ремесленников из 49 регионов России.

"В сравнении с прошлым годом состав участников фестиваля обновлен более чем на 20%. Ожидается, что гастрономический фестиваль фермерской продукции и Сырный фестиваль, который пройдет в его рамках, посетят более 100 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка сельскохозяйственной техники.

Для гостей организуют бесплатный трансфер от железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская.